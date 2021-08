Talitha Muusse: politiek bemoeide zich met inhoud Op1

Muusse zei in het programma van Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen dat haar vanuit KRO-NCRV via appjes, belletjes en mailtjes in haar tijd bij Op1 gevraagd is zich gedeisd te houden bij „die en die politieke partij. Dat is een druk die ik vanaf mijn eerste uitzending heb ervaren.”

Muusse kreeg naar eigen zeggen vanuit de programmamakers te horen dat sommige politieke partijen niet blij waren met haar aanwezigheid in de talkshow. ,Dan zeiden ze: ,,We hebben van die en die politieke partij gehoord dat ze niet taart zijn gaan eten omdat jij bent benoemd als presentator, dus hou je een beetje in.”

KRO-NCRV ontkent de beweringen van Muusse stellig: ,,KRO-NCRV vereist journalistieke onafhankelijkheid van redactieleden en presentatoren van Op1”, laat een woordvoerder weten. ,,Daarom hebben wij destijds besloten, na overleg met Talitha, dat zij de uitzending van Op1 niet namens KRO-NCRV kon presenteren. Voor ons staat journalistieke onafhankelijkheid altijd aan de basis van de programma’s die we maken. Elke suggestie van politieke inmenging werpen we van ons af.”

Voortijdige vertrek

De uitspraken van Muusse zijn ook opmerkelijk gezien haar voortijdige vertrek eerder dit jaar bij Op1. De presentatrice stopte omdat haar naar eigen zeggen gevraagd was te zwijgen in gesprekken met politici. „KRO-NCRV heeft voorwaarden gesteld aan mijn optreden die botsen met mijn professionele en persoonlijke waarden”, schreef ze destijds in een verklaring op Instagram.

Bij Media inside vertelde Muusse vrijdag dat zelfs haar Twitter-verleden doorgelicht is. „Ik moest oude berichten verwijderen omdat ze politiek gevoelig zouden liggen.” Ze voelde zich zo geïntimideerd, zei ze, dat ze er melding van maakte bij de vertrouwenspersoon van de omroep. „Maar daar is helemaal niets mee gedaan.”

,,Het ging best wel ver”, besloot Muusse. ,,Wat ik mezelf kwalijk neem is dat ik daar aanvankelijk geen conclusies aan heb verbonden.”

Kamervragen

BoerBurgerBeweging-kamerlid Caroline van der Plas heeft inmiddels aangekondigd Kamervragen te gaan stellen over de beweringen van Muusse. „Kennelijk wordt vanuit de politiek invloed uitgeoefend op wat een presentator wel en niet mag zeggen en volgt zelfs ontslag”, schrijft de politica op Twitter. „Politiek mag NOOIT bepalen wat de media MOETEN doen.”