Kristin Cavallari ontslaat medewerker na pijnlijke blunder

Op haar account verscheen woensdag een foto van Kristin in New York. Op het kiekje draagt ze een zwart jurkje met een diep decolleté. „In New York voor 24 uur. Wat een dag om hier te zijn... opdat we nooit vergeten”, was erbij te lezen. Het bericht verwijst naar de aanslagen op de Twin Towers, vandaag precies achttien jaar geleden.

Volgens haar volgers is de foto allesbehalve geschikt voor de boodschap die ze uit wil dragen. „Vandaag gaat het niet om jou schat. Trek een shirt aan en word volwassen”, schrijft iemand. „Dit is super ongevoelig”, aldus een andere fan.

Al snel werd het bericht aangepast naar „In New York voor 24 uur.” Volgens Page Six was de oorspronkelijke tekst een initiatief van de medewerker en wist Kristin hier niets van.