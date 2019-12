Rossana Kluivert: ’Slapen gaat niet meer…’

Rossana Kluivert wil er alles aan doen om haar naam te zuiveren. ,,Dat ik nu door Opgelicht word neergezet als malafide doet me zo’n enorme pijn.’’ Ⓒ Hollandse Hoogte

Ze zet zich sinds jaren in om de honden op Curaçao een beter leven te bezorgen, maar in die strijd kreeg ROSSANA KLUIVERT (47) klap op klap te verwerken. Om te beginnen was daar haar eigen ziekte, die terugkwam, maar ook tegenwerking en ruzie op het eiland maakten dat zij nog niet zo ver is als zij had willen zijn. Een nieuwe, grote tegenslag is de uitzending van Opgelicht vorige week.