Amerikaanse presentatrice tijdens werk omgekomen bij vliegtuigongeluk

De 53-jarige Parker was bezig met een reportage in een stuntvliegtuig toen brand uitbrak in het toestel en het neerstortte. Ook piloot Franklin J.P. Augustus kwam om bij het ongeluk.

Hoe de brand in het vliegtuig is uitgebroken is niet duidelijk. Dat wordt nu onderzocht.

Parker werkte al 23 jaar bij WVUE FOX 8 en was volgens de zender een populair gezicht bij kijkers. Haar collega’s zijn erg aangedaan, laat de directeur weten in een verklaring. „We zijn een geweldige journalist en vriendin kwijtgeraakt, de gemeenschap in New Orleans en de televisiewereld is een ware schat verloren maar boven alles is haar familie een echtgenote, moeder en dochter kwijtgeraakt.”