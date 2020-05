Jett Rebel: samenwerking Hall & Oates droom die uitkomt

„Het is heel gek want het is voor mij echt een droom die uitkomt. Dat is gewoon next level”, vertelde Rebel maandag in de ochtendshow van Giel Beelen op Radio Veronica.

In oude interviews sprak de zanger eerder al de wens uit om met Hall & Oates te werken. „En nu is het zover. Maar ik heb heel weinig de behoefte om daarmee te shinen. Het is niet zo mijn ding. Wat voor mij heel bijzonder is, is Hall & Oates. Dat zijn legendes.”

De samenwerking aan het nieuwe album van het duo bevalt erg goed. „Ik werk vooral veel samen met Daryl Hall. Heel eerlijk, het is voor mij echt thuiskomen en voor hem denk ik ook op een bepaalde manier. Wij kunnen echt eigenlijk vanaf het eerste moment lezen en schrijven samen.”