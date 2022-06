Koreaanse hitserie ’Squid Game’ krijgt vervolg

De schrijver en regisseur Hwang Dong-Hyuk verklapte ook dat de kijkers tijdens dit tweede seizoen kennis zullen maken met Young-hee’s vriendje en dat de man in het pak met de ddakji (een Koreaans origamispel) zeer waarschijnlijk terugkeert.

De serie over een groep arme Koreanen die op leven en dood kinderspelletjes moeten spelen om miljoenen te winnen, groeide het afgelopen najaar razendsnel uit tot een wereldwijde hit. In vier weken tijd was het de best bekeken reeks van de streamingsdienst ooit. Maar de serie was niet onomstreden. Vanwege het gewelddadige karakter van de show moest het leeftijdsadvies in Nederland op een gegeven moment worden aangepast van 12 naar 16 jaar.

Netflix heeft overigens nog niet bekend gemaakt wanneer het tweede seizoen verschijnt.