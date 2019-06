John Legend en Chrissy Teigen: geen liefde op eerste gezicht

John leerde het model in 2006 kennen toen ze zijn liefje speelde in zijn videoclip Stereo. „We hadden gelijk chemie die dag, later gingen we daten en nu zijn we hier: getrouwd met twee kinderen.”

De eerste echte date met Chrissy kan John zich niet herinneren. „Ik weet niet wat telt als onze eerste date omdat we die dag en nacht samen doorbrachten. Daarna gingen we veel op reis samen omdat we niet bij elkaar in de buurt woonden. Ik woonde vooral in New York en zij in Los Angeles dus troffen we elkaar gewoon ergens.”

De vonk sloeg uiteindelijk echt over tussen de 40-jarige John en de 33-jarige Chrissy toen ze samen op reis waren. „We werden verliefd tijdens ons eerste tripje naar Italië en daarom zijn we daar later ook getrouwd en gaan we bijna elk jaar terug. Italië is ons liefdesplekje.”