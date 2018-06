Model ontvlucht verkrachter, springt van zes hoog en... wordt gearresteerd

Haar rug is gebroken en enkele wervels werden verpletterd. Ze kan niet meer lopen of bewegen en wacht een operatie af. En dat allemaal omdat ze uit een hotel van de zesde verdieping sprong, omdat ze werd achternagezeten door ’een rijke buitenlander’. Die werd kwaad toen Ekaterina Stetsyuk hem afwees. „Hij viel haar aan en probeerde haar te vermoorden”, schrijven Russische media. Het is eigenlijk een wonder dat ze nog leeft, zeggen vrienden van het 22-jarige model. Omdat haar ruggengraat nog wel heel is, zien de artsen hoop voor herstel.

De aanvaller werd opgepakt op het vliegveld terwijl hij Dubai probeerde te ontvluchten. Bij veroordeling kan hij vijftien jaar gevangenisstraf tegemoet zien. Tijdens het verhoor probeerde hij de schuld af te wimpelen en heeft hij brutaalweg een aanklacht tegen het model ingediend; de details zijn onbekend, maar vermoedelijk beweerde hij dat zij een escort was, een beroep dat in Dubai streng verboden is. Het model werd daarop gearresteerd terwijl ze in haar ziekenhuisbed lag.

In een videoboodschap aan haar moeder Inge liet het model later weten dat alles ’goed met haar ging’, al was de operatie even uitgesteld. Ook vertelde ze dat medewerkers van het Russisch consulaat haar hebben bezocht. „Maak je geen zorgen, mam.” Haar moeder heeft intussen met vriendin Irina Gorssman een crowdfundingsactie opgezet om de medische kosten in Dubai van zo’n elfduizend pond te kunnen betalen.