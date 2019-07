BnnVara blij met uitspraak rechter

„Het klopt dat de rechter heeft gezegd dat we in een rectificatie een paar punten moeten corrigeren, maar verder is BnnVara helemaal in het gelijk gesteld en zijn we erg blij met het vonnis”, liet een woordvoerder van BnnVara weten. „De rechter zegt in het vonnis dat de klacht van de huurder gegrond is. En de manier waarop we de uitzending hebben gemaakt en gebracht, vindt de rechter verder ook in orde.” De aflevering hoeft niet verwijderd te worden, maar wel voorzien van een rectificatie. „En dat hebben we inmiddels gedaan.”

Het gaat om de aflevering van 21 maart waarin een huurder beweert onterecht bemiddelingskosten te hebben betaald aan een makelaar. Er zou vervolgens door de programmamakers gesuggereerd worden dat de eigenaren Spot In bewust failliet hebben laten gaan om schuldeisers te ontlopen en onder een andere naam een doorstart hebben gemaakt. Volgens de rechter zijn deze uitspraken „onvoldoende door feiten gedragen.”