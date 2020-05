Boer Jan en Nienke denken aan volgende stap in relatie

Tot de ontknoping in de laatste aflevering, moest het nog geheim blijven of de twee elkaar nog zagen, wat zorgde voor een hoop gedoe. „Ze is hier onwijs veel geweest, en ze is hier alle dagen nog wel”, vertelt Jan aan RTL Boulevard. Om te voorkomen dat ze gespot zouden worden namen ze de nodige maatregelen. Zo onthult de Beemsterse boer: „Ze zette de auto altijd achterop het erf, en kwam met een muts en een bril op.”

Inmiddels is het koppel al aan het nadenken over samenwonen. Aan het entertainmentprogramma verklapt hij: „Daar hebben we zeker gesprekken over. Het is wel de intentie inderdaad ja.”