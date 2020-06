Welshe zanger Ricky Valance (84) overleden

Valance leed al langere tijd aan dementie en was al voor de Britse lockdown opgenomen in een ziekenhuis.

De zanger was vooral bekend door zijn grootste succes Tell Laura I Love Her, een coverversie van een Amerikaans nummer dat in 1960 ook in Nederland een hit was.

Valance heette eigenlijk David Spencer. Hij was de eerste artiest uit Wales die in Groot-Brittannië een nummer 1-hit scoorde.