Vegas-huwelijken van de sterren: meer dan schone schijn?

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Vele Vegas-huwelijken mogen dan kortstondig zijn, Jennifer Lopez wil na twintig jaar wachten op haar grote liefde Ben Affleck, de rest van haar leven samen zijn! Ⓒ Getty Images

Het was niet de bruiloft zoals de enorme fanbase van sterrenkoppel Bennifer die waarschijnlijk voor zich zag. Geen groots evenement met honderden al even beroemde gasten, maar een intieme ceremonie. Geen prachtige designerbruidsjurk, maar een tweedehands exemplaar. Geen dagenlang feest met het koppel in de schijnwerpers, maar aansluiten in de rij voor de witte trouwkapel in Vegas. Voor J-Lo zelf was juist deze setting, inclusief een roze Elvis-Cadillac en de klassieke liefdestunnel in Las Vegas perfect om haar grote liefde na twintig jaar drama officieel vast te leggen. Wie gingen nog meer voor een over-the-top ceremonie in de ’trouwhoofdstad’ van de wereld, wat zijn de drijfveren en houdt het huwelijk stand?