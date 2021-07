Jennifer Lopez en Ben Affleck bevestigen relatie met zoenfoto

„52, what to do”, schrijft de jarige Lopez onder een serie foto’s van zichzelf. Op de laatste foto van de serie is ze innig zoenend met Affleck te zien.

Er gingen al een tijdje geruchten over een hereniging van Ben en Jennifer, die van 2002 tot 2004 samen waren. De twee lieten lange tijd zelf niets los over een mogelijke herstart van ’Bennifer’, zoals het koppel wordt genoemd.