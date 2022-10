Succes Hunger Games had ook een keerzijde voor Jennifer Lawrence

Daar kwam nog bij dat de actrice in 2013 de Oscar voor beste actrice won voor haar rol in Silver Linings Playbook. Naar eigen zeggen voelde ze zich door het grote succes „handelswaar”. „Ik had het gevoel dat elke beslissing een grote groepsbeslissing was. Als ik er nu op terugkijk kan ik niet denken aan de jaren erna, omdat ik geen controle had.”

Jaren later heeft de 32-jarige actrice weer grip op haar carrière. „Ik ben zo blij ik dat ik uiteindelijk, toen ik eind twintig was, gewoon ben gestopt en een aantal grote veranderingen heb aangebracht.”

De actrice nam in 2019 na haar rol in Dark Phoenix een korte pauze. Vorig jaar keerde ze terug in de Netflix-film Don’t Look Up met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol. Later dit jaar is Lawrence nog te zien in de film Causeway, die in november op streamingdienst Apple TV+ verschijnt.