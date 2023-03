Premium Het beste van De Telegraaf

In Giethoorn: 65 jaar na film ’Fanfare’ is er nu theaterstuk Herinneringen aan Albert Mol herleven

De acteur trok meer dan tweeënhalf miljoen mensen naar de bioscoop in 1958. Ⓒ ANP/HH

Na 65 jaar zal het ’Venetië van het noorden’, Giethoorn, opnieuw in het teken staan van de iconische speelfilm Fanfare van Bert Haanstra, met Albert Mol in een glansrol als dirigent Schalm. Aan de jonge regisseuse Anne Suse de Blok de taak om het verhaal in een theaterstuk nieuw leven in te blazen. „Dit wordt geen kopie.”