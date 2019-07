Ruim 1 miljoen kijkers zien uitschakeling PSV

De Eindhovenaren waren vorige week nog met 3-2 te sterk voor de Zwitsers, maar gingen dinsdagavond in Basel met 2-1 onderuit. Daardoor ontbreekt de ploeg van trainer Mark van Bommel dit seizoen in het hoofdtoernooi van de lucratieve Champions League. PSV gaat nu verder in de Europa League, waar het instroomt in de derde kwalificatieronde.

Nog beter bekeken dan het voetbal was De Slimste Mens, dat ruim 1,2 miljoen mensen wist te boeien - goed voor een tweede positie in de lijst. Nieuwe uitdager violiste Emma van der Schalie nam het op tegen Kees van Amstel en Eveline van Rijswijk.

In de top vijf van de kijkcijferlijst was verder plek voor actualiteitenprogramma’s. Het best bekeken programma van de dag was het NOS Journaal van 20.00 uur, met ruim 1,3 miljoen kijkers. Op plek vier stond het NOS Journaal van 18.00 uur (949.000), gevolgd door EenVandaag (838.000).