Lewis Capaldi: eerste beelden docu waren deprimerend om te zien

„Ik heb me nooit gerealiseerd hoe erg Gilles de la Tourette mijn leven heeft overgenomen, tot ik de beelden van de documentaire terugkeek”, zegt Capaldi tegen de krant. „Het was best deprimerend om de eerste beelden te zien.”

Capaldi scoorde grote hits met nummers als Someone You Loved, Before You Go en Bruises, maar staat ook bekend om zijn komische TikToks en zijn openheid over zijn aandoening. Door Gilles de la Tourette heeft de zanger regelmatig tics die zijn dagelijks leven flink beïnvloeden, ook bijvoorbeeld tijdens het optreden. In 2022 besloot de zanger er daarom over te vertellen, vooral zodat mensen niet dachten dat hij „cocaïne gebruikte, of zo.”

De documentaire Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now is sinds maart op Netflix te zien.