Homodiscussie Jamai mondt uit in ruzie tussen Cornald en Beau

„Die Cornald Maas, die moraalpolitie! Die mensen die op Twitter zeggen: ’Zó moet het leven in elkaar zitten.’ Laat die jongen lekker z’n gang gaan!”, brieste Beau maandagavond op RTL. Vervolgens improviseerde hij een stukje tekst, waarvan hij dacht dat Cornald het wél zou kunnen appreciëren: „Hé, hé, hé, geef me je pik. Ik wil je hebben. Zoiets, misschien? Wat ís dit? Bemoei je met je eigen zaken!”

Vanochtend greep Cornald Twitter aan om te reageren op de uitspattingen van Beau. „Zo’n Beau van Erven Dorens – die anderen verwijt ’moraalpolitie’ te zijn – lijkt me in zijn geval een gotspe. En die zich niet (voldoende) laat informeren voor ie zoiets uitkraamt.” Dit was voor Beau aanleiding om opnieuw zijn gal over de songfestivalcommentator te spuwen. „Zo’n Cornald Maas, die jongensvernietiger Job G. verdedigt en intussen Jamai vertelt hoe hij gays moet emanciperen. Dát is een gotspe.”

Cornald was er volgens snel bij om de aantijging van Beau tegen te spreken. „Ik heb helemaal niets beweerd over Job G. Ik begrijp niet waar je deze ontzagwekkende kletspraat vandaan haalt. Gedraag je.”

