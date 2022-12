Busje Komt Zo-bedenker Bas van den Toren (64) overleden

In 1986 vormde Van den Toren samen met Gerard Oosterlaar het duo Höllenboer. Oosterlaar ontfermde zich over de teksten en Van den Toren hield zich bezig met het muzikale deel. In 2009 voegde ook Hans Nieuwenhuis, een bevriende gitarist, zich bij de formatie. In een eerder interview gaf Van den Toren te kennen niet te snappen waarom Busje Komt Zo zo’n hit is geworden. „Het was natuurlijk een enorm kutnummer”, zei hij.

(Tekst gaat verder onder de video.)

Van den Toren was al geruime tijd ziek. Vanwege gezondheidsproblemen kon hij ook niet meer optreden met Höllenboer. „Het gaat al langere tijd niet zo goed. Dan moet je op een gegeven moment de knoop doorhakken. Het is niet anders, ik heb het met veel plezier gedaan”, zei hij eerder over zijn vertrek.