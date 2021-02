DRIES wil met Sven Op1 presenteren!

Niet bij de publieke omroep, maar in de Veronica Inside Ochtendshow krijgt DRIES een column: de Top Dries. Een item waarvan een buitenstaander zou kunnen vermoeden dat eerst de naam en toen pas de inhoud is bedacht. In elk geval gaat de Amsterdammer op Radio Veronica voortaan elke dinsdag drie mediamomenten van de week bespreken met WILFRED GENEE en sidekicks RICK ROMIJN en NIELS VAN BAARLEN.

„Ik heb er zin in en bovendien nu ook alle tijd voor. Want ik denk niet voor de zomer weer op een podium te staan”, aldus de meest besproken vader van Nederland.

Op1

En Dries heeft meer ambities.

Hij zegt: „Ik vind het heel fijn dat SVEN terug is op tv bij Op1. We zijn namelijk echt bevriend geraakt en hij hoort daar gewoon thuis!”

Dat laatste vindt de zanger niet van iedere presentator daar aan tafel. Onomwonden stelt hij dan ook: „Natuurlijk heb ik weleens gedacht, als ik zijn collega-presentatrice TALITHA (MUUSSE, red.) daar zie zitten: „Op deze manier had dat met mij natuurlijk ook gekund!”

De eerste Top Dries op Radio Veronica is dinsdagochtend rond half negen te beluisteren.