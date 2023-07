Voormalig Eagles-zanger Randy Meisner overleden

Meisner stond in 1971 samen met Glenn Frey, Don Henley en Bernie Leadon aan de wieg van The Eagles. n 1971 in Los Angeles. Hij speelde mee op de eerste vijf albums van de band en was de zanger van de hit Take It to the Limit uit 1975.

In 1977, net na de release van album Hotel California met daarop het gelijknamige liedje dat een wereldhit zou worden, hield Meisner het voor gezien. Hij vertelde later aan muziekblad Rolling stone dat hij uit de groep was gestapt omdat hij niet graag in de spotlights stond.

Schotwond

In 2016 haalde Meisner om een hele andere reden in het nieuws. Zijn vrouw Lana Ray Meisner kwam om het leven door een schotwond toen ze een kast vervoerde waar per ongeluk een doorgeladen geweer in lag. Door het gesleep met de kast viel een ander voorwerp op de trekker en vuurde het wapen.

Meisner werd samen met zeven andere Eagles-bandleden in 1998 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame (foto). De band liet donderdag in een verklaring weten: „Randy was een essentieel onderdeel van de Eagles en hij is onlosmakelijk verbonden met het vroege succes van de band.”