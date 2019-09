Linda de Mol scoort op SBS6

De twee zenders, die zaterdagavond om 20.00 uur met hun nieuwe programma’s begonnen, moeten de NPO voor zich dulden: naar Beste zangers (AvroTros) keken 1.191.000 mensen, maar achtduizend meer dan naar Linda de Mol en co.

De presentatrice nam Ik hou van Holland mee van RTL 4 naar SBS6/Talpa. Samen met de vertrouwde teamcaptains Jeroen van Koningsbrugge en Guus Meeuwis kwam de show na drie jaar terug op tv. Te gast waren zaterdagavond Sanne Hans, Leonie ter Braak, Nick Schilder, Simon Keizer, Barry Atsma en Isa Hoes.

RTL koos voor ’retrotainment‘ met Dancing with the stars, dat na tien jaar voor het eerst weer op de buis was, met presentatoren Chantal Janzen en Tijl Beckand. In de eerste aflevering hoefde er nog niemand naar huis. De BN’ers die dansen zijn Anouk Hoogendijk, Keizer, Berget Lewis, Bibian Mentel, Tooske Ragas, Heleen van Royen, Gijs Staverman, Samantha Steenwijk, Barrie Stevens, Jamie Trenité en Rutger Vink.

Ik hou van Holland ging zaterdagavond als eerste naar de reclame, na zo’n veertig minuten. Beste zangers, de kijkcijfertopper van de NPO om 20.30 uur, ging twee weken geleden van start. Linda had rekening gehouden met de concurrentie, zo vertelde ze gisteren op pagina Privé.

„Er is voor Ik hou van Holland hele pittige concurrentie met Dancing with the stars en Beste zangers. Als we in de buurt van een miljoen weten te komen, is dat al een grote stap voorwaarts. Dat zou veel meer zijn dan wat de zender vorig jaar om dezelfde tijd scoorde, dus dat is een flinke winst, zo moeten we het maar bekijken. Ik ben met meer dan 900.000 kijkers al hartstikke blij.”

De presentatrice is zondagavond opnieuw te zien op SBS6 om 20.00 uur, met het programma Miljoenenjacht.