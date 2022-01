Madonna wil op tournee met Britney Spears

Iemand wilde weten of Madonna van plan is ooit nog een wereldtournee te doen. Daarop antwoordde de 63-jarige volgens New York Daily News: „Hell yeah. Dat moet ik nog een keer doen. Stadions, baby. Ik en Britney, wat denk je daarvan?”

Het idee is nog niet langs Spears zelf gegaan, bekende Madonna. „Ik weet niet of zij er zin in zou hebben, maar het zou ontzettend cool zijn. We zouden die zoen nog eens kunnen overdoen.”

Madonna trad in 2003 tijdens de Video Music Awards van MTV op met Spears en Christina Aguilera. Ze zongen haar hits Hollywood en Like A Virgin. Vlak voordat Missy Elliott het trio kwam versterken, zoende Madonna eerst Aguilera en toen Spears.