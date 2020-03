BN’ers moedigen thuisblijvers aan te sporten

Op het platform staan meer dan 900 work-outs. Personal trainers van sterren als Afrojack, Quinty Trustfull, Humberto Tan en Gerard Joling geven sportlessen. Het ’Netflix van het thuis-sporten’ is on demand via KPN en Ziggo. Iedereen kan zich tot en met 6 april kosteloos aanmelden.

Ook veel andere BN’ers sporen hun volgers aan fit te blijven. Gwen van Poorten deed maandagochtend al een complete sportsessie in haar eigen keuken: ’de enige plek in huis waar ik niks kan slopen’, aldus de presentatrice op Instagram. „Ik ben net via een app afgemat door twee chicks die zich K&K noemen live vanaf een strand in Miami terwijl ze de hele tijd ’go team’ riepen. (...) Het was zuur maar er is gezweet en dat is voor mij de eerste keer in een keuken.”

„We moeten massaal thuis blijven om het coronavirus te bestrijden. Dat betekent ook thuis fit blijven en aangepaste workouts doen, maar met dezelfde shake na afloop”, schrijft Kika van Es.

Realityster Michael van der Plas deelde al een aantal van zijn beste fitnessmoves in een filmpje. Te zien is hoe hij voor de tv meedoet aan het tv-programma Nederland in Beweging. Dinsdag gaat hij opnieuw aan de slag, geeft hij zijn volgers mee. „Morgen rond 10.00 uur bij mij thuis max 3 personen samen met Omroep MAX.”