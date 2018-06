Ed Sheeran heeft last van watersalamanders

Velen speculeerden dat het kerkje meteen de ideale trouwlocatie was voor de superster: intiem, met een beperkt aantal plaatsen. Ed Sheeran diende de plannen een aantal weken geleden in, ruim op tijd om het gebouwtje te hebben staan voor een eventuele zomerbruiloft.

Maar of dat nu nog haalbaar is? Er komt verzet tegen de plannen door mensen die de natuur willen beschermen. Eén van hen zegt: „Ed houdt totaal geen rekening met de lokale ecologie. Bovendien is het de leefomgeving van de watersalamander.” Het watertje op zijn land zou de grootste verzameling zeldzame soorten dieren en planten herbergen.

Dus, zo eist de bevolking, moet er eerst maar eens een grondig ecologisch onderzoek gedaan worden. De kans is dan ook groot dat de bouw- en trouwplannen nog even moeten worden uitgesteld.