Elizabeth ontmoette 12 van laatste Amerikaanse presidenten

Dat koningin Elizabeth (94) te maken heeft gehad met zoveel presidenten komt uiteraard door haar uitzonderlijk lange regeringstijd. Begin februari zit ze 69 jaar op de troon en de voorbereidingen voor de viering van haar 70-jarig regeringsjubileum zijn al voorzichtig begonnen.

Toen Elizabeth haar vader in 1952 opvolgde, was Harry S. Truman president van de Verenigde Staten. Hij was in 1945 aangetreden na het overlijden van Franklin D. Roosevelt. Elizabeth ontmoette Truman in 1951 in het Witte Huis, toen ze zelf nog geen koningin was. De eerste Amerikaanse leider die ze als staatshoofd ontmoette, was Dwight D. Eisenhower.

Bezoek

Gezien de met name door de Britten benadrukte ’bijzondere relatie’ met de Verenigde Staten, werd er tijdens elke ambtstermijn wel voor gezorgd dat de vorstin de nieuwe president ontving of bij hem in Washington op bezoek ging. Donald Trump kreeg zijn uitnodiging voor een staatsbezoek in 2017 al een week na zijn installatie bij monde van toenmalig premier Theresa May. Het leidde tot veel protesten en uiteindelijk tot uitstel, al kwam Trump uiteindelijk wel op visite.

De enige Amerikaanse president die op het lijstje van de Queen ontbreekt, is Lyndon B. Johnson, die in 1963 de vermoorde John F. Kennedy opvolgde en daarna voor één termijn werd gekozen. Waarom hij niet in Londen is geweest, is niet duidelijk. Kennedy was in 1961 wel in Buckingham Palace ontvangen.

De koningin heeft de mogelijkheid de nieuwe president Joe Biden te ontmoeten wanneer hij in juni naar Cornwall komt voor de G7, de topbijeenkomst die onder leiding van premier Boris Johnson in Carbis Bay wordt gehouden. Ook binnen de dan geldende coronamaatregelen zal er alles aan worden gedaan dat Elizabeth en Biden elkaar in een of andere vorm kunnen treffen. Ze zijn immers beiden ingeënt tegen het coronavirus.