Zangeres Ciara in verwachting van vierde kind

In de video is het silhouet van de Amerikaanse zangeres te zien. In de zwart-witbeelden danst zij bij een zwembad en is haar babybuik goed te zien.

Het is het derde kindje dat de zangeres en de Americanfootballspeler samen krijgen. Zij kregen eerder al een zoontje Win en dochter Sienna Princess. Ciara heeft daarnaast al een dochter uit haar eerdere relatie met rapper Future.