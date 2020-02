Harrison Ford: ’VS mist moreel leiderschap en geloofwaardigheid’

Hoewel hij de president niet specifiek bij naam noemt, refereert Harrison wel aan het beleid en de acties van Trump, die woensdagnacht werd vrijgesproken van de beschuldigingen over onder meer machtsmisbruik. „Onze positie in de wereld is zwak vanwege ons gebrek aan moreel leiderschap. We hebben onze geloofwaardigheid verloren en we moeten dat broodnodig terugverdienen”, meent de Star Wars- en Indiana Jones-acteur.

Ook Trumps immigratiebeleid wordt aangehaald. Harrison noemt het ’belachelijk’ en vindt dat het ’compleet hervormd’ moet worden. „We moeten mensen juist in ons land binnenlaten en ze niet buitensluiten. Dat is de geschiedenis van Amerika, die is afhankelijk van immigratie.”