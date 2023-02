Willeke Alberti en Douwe Bob op benefietconcert voor slachtoffers aardbevingen

„Er komen een hoop artiesten die met hun hart gaan spelen, om geld op te halen”, aldus Douwe Bob die aangeeft het mooi te vinden dat muziek een zalvende werking kan hebben in tijden van crisis. Zelf is de zanger met VanVelzen en Ruben Heine bezig om te kijken of ze een mooi optreden kunnen geven. „Iets driestemmigs.” Douwe vindt het een eer om met muziek te kunnen verbinden in tijden van nood. „Dan zie je in een keer dat kunst geen luxe is. Dit is wanneer er het meest wordt gegrepen naar muziek en kunst.”

De gevolgen van de aardbeving in het zuiden van Turkije, op de grens met Syrië, noemt Douwe uiterst treurig. „Als je ziet hoe die huizen in elkaar storten. Je kan er niks tegenin brengen. Het zakt gewoon in elkaar. Het is bizar.” Ook onder anderen Willeke Alberti, Trijntje Oosterhuis en Candy Dulfer zijn aanwezig in Philharmonie Haarlem. De opbrengst uit de kaartverkoop en horeca gaat volledig naar Giro555.

In de komende week zijn er ook nog benefieten in onder meer Paradiso in Amsterdam en De Doelen in Rotterdam. In Paradiso wordt donderdag een benefietconcert gehouden, genaamd Benefiet Turkije & Syrië. Tijdens het evenement zijn artiesten en kunstenaars met Turkse, Koerdische en Syrische roots te zien, zoals Naaz, Özcan Akyol en Yesim Candan. Het geld dat hierbij wordt opgehaald komt ten goede aan de slachtoffers van de aardbevingen. Vrijdag is er een benefietconcert in De Doelen in Rotterdam, gepresenteerd door Fidan Ekiz en Jan Douwe Kroeske. Opbrengsten daarvan gaan naar Giro 555. Volgende week maandag is in film- en muziektheater LantarenVenster in Rotterdam de film Snow and the Bear te zien. De opbrengst daarvan wordt gestort op Giro 7244 van het Rode Kruis.

Steentje bijdragen

Ook radiostation KINK en poppodium Hedon organiseren woensdag 15 februari, de dag van de landelijke radio- en televisieactie voor Giro555, in Zwolle een benefietavond voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Alle opbrengsten van die dag gaan naar Giro555. Er zullen optredens zijn van onder anderen Blaudzun, Paceshifters, Orange Skyline en de Haagse band Wodan Boys. Het idee voor een benefietavond ontstond afgelopen vrijdag tijdens het radioprogramma KINK Rush Hour, de Vrijmibo Editie. KINK programmadirecteur Michiel Veenstra laat weten erg uit te kijken naar de actie

. „Ik ben enorm blij dat we op deze voor ons zo passende manier een steentje bij kunnen dragen aan het geld inzamelen voor de slachtoffers van deze ongekende tragedie.” Kaarten zijn voor 10 euro verkrijgbaar via de website van Hedon. Daar krijgen bezoekers ook de mogelijkheid om ze voor een zelf te bepalen meerprijs te kopen, ten gunste van het goede doel.

Sinds de aardbevingen van vorige week zijn al ruim 31.000 doden geregistreerd in Turkije en Syrië. De noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties verwacht dat de bevingen aan meer dan 50.000 mensen het leven hebben gekost.

Duizenden mensen zijn overleden door de bevingen in het zuiden van Turkije, op de grens met Syrië. Daarnaast zijn er nog tienduizenden gewonden. Ook zijn veel mensen van onder het puin gered.