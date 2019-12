Déze verslaving van haar zoon bevestigt moeder Juice Wrld

Carmella Wallace laat weten gebroken te zijn door het verlies van haar zoon Juice Wrld, die werd geboren als Jarad Anthony Higgins. „We hielden met ons hele hart van Jarad en kunnen niet geloven dat onze tijd met hem zo kort is geweest. Zoals hij al vaker in zijn muziek aangaf en deelde met zijn fans, worstelde Jarad met een medicijnverslaving”, schrijft ze ook namens de rest van de familie in een verklaring aan TMZ.

De familie hoopt dat het verhaal van de rapper anderen kan inspireren. „We hopen dat de gesprekken die hij in zijn muziek is gestart en zijn nalatenschap anderen kan helpen hun problemen te overwinnen. Dat was wat hij het allerliefste wilde.”

