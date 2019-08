Beste playbackers in Beste Zangers?

Hoewel Emma bedolven wordt onder complimenten, plaatsen ook flink wat mensen commentaar bij haar optreden.

„Het is en blijft tv. Hier hebben ze gebruik gemaakt van de studio versie (zie ook Spotify), dit is dezelfde versie als in deze video”, reageert iemand. „Echte zonde dat ze niet live zong op dit niveau. Beste Zangers MOET gewoon live anders kan je liever blijven Youtuben”, schrijft een ander. „Sorry maar dit klonk zo nep. Ze lijkt echt te playbacken. Op 0:38 hoor je dat ze zingt ‘but’ maar haar mond beweegt niet op dat moment”, verduidelijkt een ander.

Een paar van de reacties blijken het deels bij het juiste eind te hebben. AvroTros laat weten dat er geen sprake is van playbacken, maar stelt wel dat de audio is bewerkt voor tv.