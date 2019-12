Will Smith verbaasd over werkloze ’Aladdin’

Will had zelf nog niet van Mena gehoord dat de acteur sinds de film Aladdin uit is gekomen, nog geen nieuwe acteerklus te pakken had, maar hij is ervan overtuigd dat het allemaal goed zal komen. „Hij is een fantastische acteur en hoeft zich nergens zorgen over te maken”, vertelde Smith aan Variety.

Mena zei eerder deze week dat een hoofdrol in een kaskraker geen garantie geeft op werk. „Ik wil dat mensen weten dat het niet alleen pracht en praal is als je iets als Aladdin doet. Mensen denken dat ik miljoenen verdiend heb en heel veel aanbiedingen krijg. Het is niets van dat alles, ik heb nog geen auditie gehad sinds Aladdin is uitgekomen.”

Dat de film sinds de première in mei al meer dan een miljard heeft opgebracht, maakt het voor de acteur extra zuur. „Dan denk je: oké, Aladdin is net de miljardgrens doorgegaan. Kan ik dan in ieder geval een auditie krijgen? Ik verwacht echt niet meteen Batman of zo, maar mag ik in ieder geval ergens op gesprek komen? Kunnen ze me misschien een kans geven?”