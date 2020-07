Het stille einde van HESSEL & TESS…

Wat voor Tess en Hessel van der Kooij een absoluut hoogtepunt had moeten worden, is uitgelopen op een enorme deceptie. Ⓒ Ferry de Kok

Wat een groots afscheid had moeten worden als duo, eindigt in een dure klap voor vader en dochter HESSEL en TESS VAN DER KOOIJ. Twee dagen voor hun grote event in Ahoy ging daar een streep doorheen en tegelijk kwamen ook hun horecabedrijven op Terschelling stil te liggen. „We zijn beland in de hoek waar de klappen vallen”, zegt Hessel, die het speciaal gebouwde podium inmiddels alweer heeft moeten laten vernietigen...