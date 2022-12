Wedstrijden van Oranje op WK slechtst bekeken in bijna kwart eeuw

„De wedstrijden die in de middag gespeeld worden hebben inderdaad minder hoge kijkcijfers”, legt een woordvoerder van SKO uit. „We zien ook in andere jaren bij de WK-wedstrijden die in de middag gespeeld worden lagere scores dan in de avond. Maar nog niet eerder zo laag.” In 2006 en 2010 keken ook naar de ’middagwedstrijden’ in Duitsland en Zuid-Afrika, waar het WK toen plaatsvond, vele miljoenen mensen.

SKO voegt hier wel aan toe dat de kijkers die ’buitenshuis’ kijken, dus op voetbalclubs of in horecagelegenheden, niet worden gemeten. Maar voetbalclubs lieten voorafgaand aan dit omstreden WK al weten dat er dit jaar niet veel gezamenlijke ’kijkevenementen’ bij sportclubs plaatsvinden. Ook bij horecazaken was twijfel om flink uit te pakken met het WK, door de omstreden mensenrechtensituatie in het land.

Winter als oorzaak?

Het is onduidelijk of de kijkcijfers worden beïnvloed door het feit dat het WK dit jaar in de winter plaatsvindt in plaats van in de zomer. Hiertoe besloot de FIFA vanwege de hoge temperaturen in Qatar. De verwachting, op basis van ervaring, is wel dat het aantal kijkers nog aantrekt als Oranje verder zou komen in het toernooi.