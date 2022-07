Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie Energie Rolling Stones ongeëvenaard tijdens concert in Arena: ’Zijn hier nog boeren?’

Dat de Rolling Stones donderdagavond in de Johan Cruijff Arena stonden was een pleister op de wond van de fans die vorige maand voor niks waren gekomen nadat frontman Mick Jagger (78) positief testte op corona en het concert last minute af werd geblazen. Gezien het strakke tourschema van de band was het een wonder dat het optreden zo snel al weer kon worden ingeroosterd.