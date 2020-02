Dienstweigeraar in een fascistisch dorp

Voor de gelovige Oostenrijkse boer Franz Jägerstätter is het platteland zijn paradijs. Gedreven poot hij aardappelen, speelt met zijn kinderen in de weide en drinkt een biertje in de dorpsherberg. Dan valt Hitler Polen binnen en moet ook Franz het leger in. Hij voltooit zijn militaire training, maar weigert trouw te zweren aan de ‘antichrist’. In zijn fascistische dorp worden de principiële Jägerstätter en zijn gezin dan ook al gauw met de nek aangekeken...

Met het waargebeurde A hidden life heeft Malick wederom een film gemaakt die aantrekt en afstoot. De dromerige beelden van het Oostenrijkse Alpenland zijn ronduit betoverend, meditatief bijna. En gaandeweg het verhaal genereert de regisseur een onheilspellende spanning die langzaam onder de huid kruipt. Hoe lang blijft de postbode met zijn tas vol legeroproepen nog aan het huis van Jägerstätter voorbij fietsen?

Toch is A hidden life niet altijd en overal even toegankelijk. Natuurlijk, het verhaal over dit stille verzet is belangrijk en ontroerend. Maar Malicks vertelling over de existentiële crisis van zijn antiheld, slaat dikwijls door in geforceerd en langdradig gefilosofeer. Daarbij dient de kijker over stevig zitvlees te beschikken. De filmmaker trekt liefst drie uur uit om de onvermijdelijke ondergang van Jägerstätter in beeld te brengen. Zo is dit drama een meeslepende, maar ook afmattende kijkervaring.

✭✭✭