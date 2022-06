Krant biedt alsnog excuses aan voor ’outen’ Rebel Wilson

De actrice maakte donderdag bekend samen te zijn met Ramona Agruma . „Ik dacht dat ik op zoek was naar een Disney-prins, maar misschien was wat ik al die tijd eigenlijk nodig had een Disney-prinses”, schreef ze bij een foto van zichzelf en de mode-onderneemster. Al snel bleek echter dat zij zich door de krant voor het blok gezet voelde om haar relatie met een vrouw bekend te maken. „Het was een heel moeilijke situatie, maar ik probeerde het elegant aan te pakken”, erkende ze.

Zaterdag publiceerde de Sydney Morning Herald een wekelijke showbizzrubriek waarin de krant schreef dat Wilson niet had gereageerd toen de redactie haar twee dagen de tijd had gegeven om te reageren op geruchten dat zij een vriendin had. De Herald haalde daarin aan dat Wilson eerder een mediatitel aanklaagde omdat die volgens haar onzorgvuldige journalistiek had bedreven. „Gezien haar klachten toen, was haar keuze om onze discrete, oprechte en eerlijke vragen te negeren teleurstellend”, stond er onder meer in het stuk.

De column leidde tot woedende reacties over de hele wereld. De krant kreeg het verwijt Wilson gedwongen te hebben om naar buiten te treden als gay. De Sydney Morning Herald was het daar echter niet mee eens en stelde ’alleen maar vragen te hebben gesteld’. „We hadden dit ook gedaan als de nieuwe partner van Wilson een man was geweest”, luidde het verweer. Op die uitspraken komt de krant nu alsnog terug. Columnist Andrew Hornery erkent dat hij ’het verkeerd heeft aangepakt’ en de krant plaatste maandagochtend een excuus waarin ze melden dat het nooit de bedoeling was om ’te dreigen met een publiekelijke coming-out’.