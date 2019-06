Ex-vriend George Michael vecht testament aan

Fadi Fawaz kan het feit dat hij in George Michaels testament compleet genegeerd is, niet door de vingers zien Ⓒ BSR Agency

Fadi Fawaz, de ex-vriend van George Michael, is nog altijd woedend over het feit dat de zanger hem geen cent heeft nagelaten uit zijn miljoenenerfenis. Volgens bronnen wil hij het testament aanvechten om zo toch aanspraak te maken op een deel van het fortuin van George. Dit meldt The Mirror.