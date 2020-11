Acteur Eddie Hassell (30) overleden

Hassell begon op zijn veertiende met acteren, met gastrollen in series Oliver Beene en Joan Of Arcadia. In 2005 werd hij gecast in Surface als een van de vrienden van hoofdpersonage Miles. Voor die rol werd hij genomineerd voor een Young Artist Award. In 2010 dook Hassell op in The Kids Are All Right, als een vriend van zoon Laser (Josh Hutcherson) en in 2013 was hij te zien in een aantal afleveringen van Devious Maids.

Naast zijn acteerwerk was Hassell een fervent surfer en skater. Ook schreef hij het zelfhulpboek Someone Should Tell You. Een woordvoerder van de acteur laat aan TMZ weten dat de exacte toedracht van zijn dood nog niet duidelijk is.