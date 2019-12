ZIEN: Twitteraars verbolgen om Zwarte Piet-foto Glennis Grace

In het verleden leek Glennis minder moeite te hebben met Zwarte Piet. Op de onderstaande foto poseerde ze lachend voor de camera met het hulpje van Sinterklaas. Twitteraars zijn in rep en roer door dit kiekje en vinden het maar vreemd dat uitgerekend Glennis tegenwoordig verbolgen is over Zwarte Piet, terwijl ze daarmee in het verleden lachend voor de camera verscheen.

Hoewel het niet bekend is wanneer deze foto is gemaakt, staat wel vast dat het kiekje niet uit dit jaar dateert. De zangeres trekt de laatste tijd namelijk fel van leer tegen Zwarte Piet en laat dat op haar eigen sociale media dan ook veelvuldig blijken.

Onlangs was de zangeres nog furieus op Marga Bult. Op Facebook schreef Marga in een enorm betoog vóór Zwarte Piet te zijn. Dat kon rekenen op weinig steun bij de Amsterdamse zangeres: „Lieve Marga Bult. Ik weet zeker dat als je bruine kids of kleinkinderen had gehad, jij je had kunnen verplaatsen in het gevoel van een ander en dan had je deze onzin nooit op sociale media gezet”, schreef ze in een weerwoord op Instagram.

