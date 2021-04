Condoom als speeltje in Tibetaans gezinsdrama

Kinderen met papa’s speelgoed in het Tibetaanse ’Balloon’. Ⓒ Foto September Film

RECENSIE - Het boerenleven in de bergen van Tibet is eenvoudig en sereen in Balloon. Vader Dargye hoedt zijn schapen, moeder Drolkar zet thee en opa Konchok herstelt een kleed. Dan gooit regisseur Pema Tseden een knuppel in het hoenderhok.