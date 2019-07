Hans Klok verslikt zich in eigen ’illusie’

Op Facebook schrijft hij dat hij iets te hard van de toren heeft geblazen. „Ooit hebben wij hier met elkaar aan gewerkt, maar onze wederzijdse verplichtingen (drukke agenda's) komen niet overeen.”

Klok had duidelijk een rol voor Yolanthe voor ogen, vertelt hij nog kort daarvoor: „Yolanthe gaat in de show een klein rolletje vervullen, de rol van waarzegger. Daarvoor hoeft ze niet als een slangenmens uit dozen te kruipen of doorgezaagd te worden. Ook zal ze niet bij elke show meedoen, tot nu toe staat ze zo’n twee tot drie keer per week in het schema. Maar de start is er.” Hij zou haar de rol gegund hebben als wederdienst voor investeerder Marcel Boekhoorn - de partner van Yolanthes zus Rebecca - die ook erg veel voor Klok gedaan heeft.

Nu laat hij weten dat Yolanthe ’druk is’ met haar ’mooie acteercarrière’. En zelf focust hij zich op zijn show op de Strip. Toch houdt hij de deur naar een samenwerking in de toekomst nog op een kier. „Het heeft nu niet zo mogen zijn maar wie weet, You Always Meet Twice...”