Britney Spears haalt woede dierenorganisatie PETA op haar hals

Spears deelde woensdag dat zij een nieuwe viervoeter genaamd Snow in haar leven heeft verwelkomd. Hoewel de zangeres daar dolblij mee is, ziet PETA daar juist iets negatiefs in. „Als invloedrijke mensen puppy’s kopen, gaan mensen dat nadoen. Daardoor wordt de crisis in dierenasielen alleen maar groter”, zegt de dierenorganisatie tegen entertainmentsite TMZ. „Met dit ene bericht heeft Britney Spears talloze dieren in opvangcentra veroordeeld tot nog meer dagen zonder liefde, een comfortabel bed of een kans op een echt leven.”

Snow is de vijfde hond die in het huis van Spears woont. De zangeres heeft nog vier andere honden. Sam Asghari, die vorige week een scheiding van Spears aanvroeg, heeft een dobermann meegenomen nu het stel uit elkaar is. Asghari kocht de hond, Porsha genaamd, jaren geleden ter bescherming van de zangeres. Spears en Asghari zijn onderling tot overeenstemming gekomen over de verdeling van hun honden.