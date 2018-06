Samantha de Jong maakte seksvideo ’uit verveling’

„Ik zat in die afkickkliniek en toen verveelde ik m’n eigen. Ik denk: ik ga een filmpje maken”, aldus Barbie in een video op het YouTube-kanaal Haagse Gekkigheid. Op de reactie van presentator Peter dat hij het filmpje ook heeft gezien, antwoordt de realityster enigszins geïrriteerd: „Ja, wie niet?!” Volgens Barbie kreeg ze veel complimenten op de video.

In het gesprek vertelt ze ook over het kindje dat ze verwachtte samen met haar ex Rolf Tangel. „Toen raakte ik zwanger. Daarna heb ik het weg laten halen. Dat was de klap, daarna was het klaar.”

Eind februari deed Samantha nog aangifte van het uitlekken van de seksvideo. Naar eigen zeggen werd ze afgeperst door iemand die een flink geldbedrag eiste om de opname niet naar buiten te brengen.

Er is ook goed nieuws rondom Barbie te melden: ze gaat aan de slag voor het YouTube-kanaal waarop ze het interview geeft. „We missen nog één gek”, zegt presentator Peter tegen haar in de video. „Ik ben de gekste van Den Haag natuurlijk. Ik zeg er geen nee tegen. Tik ’m aan!”, is haar reactie daarop.