Sultan Oman benoemt oudste zoon tot kroonprins

Het is voor het eerst dat Oman een kroonprins heeft. Sultan Haitham had maandag, een jaar na zijn troonsbestijging, al een koninklijk decreet uitgevaardigd waarin de grondwet werd aangepast. Er kwam een bepaling in dat er een kroonprins zou komen. Dit om de machtsoverdracht na het overlijden van een sultan soepeler en transparanter te doen verlopen.

Tot nu toe hanteerde Oman een systeem waarin de koninklijke familie binnen drie dagen na het overlijden van de sultan uit haar midden een opvolger moest aanwijzen. Indien dat niet lukte dan kon worden teruggevallen op een klaar liggende verzegelde brief van de overledene waarin diens voorkeur kenbaar was gemaakt. Dat zorgde echter voor onzekerheid en de mogelijkheid van conflict over de troonsopvolging.

Bij het overlijden vorig jaar januari van sultan Qaboos, die Oman vijftig jaar regeerde, sloeg de familie het onderling beraad over en werd meteen naar de brief gegrepen. Daarin werd Qaboos' neef Haitham aangewezen en dat besluit werd meteen aanvaard. Haitham heeft echter besloten dat het voortaan duidelijker en directer moet.

Maandag werd nog geen naam genoemd maar er werd al gespeculeerd dat het Sayyid DhiYazan zou worden.