Willemijn Veenhoven: ’Mensen weten niet hoe léúk ik ben’

„Als ik mezelf terugkeek dacht ik ook: nou, je hebt er weleens gelukkiger uitgezien. Zo’n strak bekkie, weet je wel. Het lukte me gewoon niet om mezelf te zijn”, vertelt de 46-jarige Willemijn. „En dan denk je steeds van: godverdorie, de mensen weten helemaal niet hoe léúk ik ben.”

Willemijn, die jarenlange ervaring heeft bij NPO Radio 1, had zich ook nooit gerealiseerd dat ’de wetten van talkshow heel strikt zijn’. „Het is het nieuws van de dag, punt. Radio is veel vrijer, bij Radio 1 kon heel veel. Dat ging ook wel over nieuws, maar dan gaven we er een eigen slinger aan”, zegt ze.

„De dagelijkse concurrentiestrijd vond ik ook lastig. Dat hijgerige: wat doet Jinek? Wat doet De Vooravond? Zij hebben die, wie hebben wij, kunnen we het nog omgooien? Dat gaat de hele dag door, en het maakt dat je minder snel maakt wat je zelf wil maken. En dus minder betrokken bent. De show was niet van mij, dat voelde ik sterk.”

Seks, drugs, rock-’n-roll

Ook vertelt ze uitgebreid over haar liefdesleven. Willemijn was van haar 24ste tot je 35ste getrouwd met Armand, maar heeft daarna bepaald niet stilgezeten. „Ik werkte bij BNN hè? Alle clichés zijn waar: dat was een ruige omroep. Seks, drugs, rock-’n-roll”, verklaart ze. „Er altijd een stemmetje in mijn hoofd dat zegt: wat zullen de mensen daar wel niet van vinden? Hoe progressief we ook zijn in Nederland, seksuele gelijkheid tussen mannen en vrouwen is er gewoon niet. Het is toch van: zoho, die Willemijn heeft veel vriendjes gehad. Over mannen zal dat nooit worden gezegd”, vervolgt ze. „Ik wil gewoon net zo vrij kunnen zijn als een man, verdomme!”

In het nieuwe jaar keert Willemijn terug op Radio 1 als de nieuwe presentatrice van Spijkers met Koppen