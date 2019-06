BZV-Gijsbert en Femke gescheiden

Ze hebben het naar eigen zeggen nog wel geprobeerd, maar ondanks de goede intenties is het toch niet gelukt. „Een scheiding is iets wat überhaupt diep ingrijpt op je persoonlijke leven, daarom hebben we het eerst voor ons gehouden. Nu het rond gaat zingen en mensen via via dingen te horen krijgen, doen we dit toch liever op deze manier”, laat het voormalige koppel aan de website van Boer Zoekt Vrouw weten.

Femke woont ondertussen al bijna vijf maanden ergens anders. „We hopen dat iedereen verder onze privacy wil respecteren, zodat we in alle rust deze nieuwe situatie verder kunnen opbouwen met onze kinderen.” Gijsbert en Femke stapten in juni 2016 in het huwelijksbootje en hebben samen vier kinderen: Romke, Marije, Siem en Hannah.