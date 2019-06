538 neemt afscheid van Afrojack en Guetta

Jacked van Afrojack en Playlist van Guetta moeten plaatsmaken voor collega-dj’s Armin van Buuren, Lucas & Steve en Tiësto. Zij verhuizen namelijk van de vrijdagnacht naar de zaterdagnacht. „We spelen met deze nieuwe programmering gerichter in op de behoeften van 538-luisteraars”, aldus radio director Menno de Boer.

Hierdoor is de vrijdagavond en -nacht vrij voor eigen dj’s van 538. Vanaf volgende week trapt Wietze de Jager het weekend om 18.00 uur af. Daarna neemt Wessel van Diepen het stokje over. Vervolgens is Daniël Lippens van 23.00 tot 01.00 uur te horen, gevolgd door Mark Labrand van 01.00 tot 04.00 uur.

„Muziek voert hier echt de boventoon. Het weekend van 538 draait om muziek! Mark en Daniel blijven uiteraard ook doordeweeks hun eigen programma’s presenteren”, besluit De Boer.