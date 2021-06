Martien Meiland wordt kasteelheer in Sinterklaasfilm

Meiland kijk vooral uit naar de reactie van zijn kleindochter Claire. „Ik ben zo benieuwd of Clairtje mij herkent”, vertelt hij aan Shownieuws. Want hoewel Martien in de film als kasteelheer te zien is, is hij naar eigen zeggen wel onherkenbaar. „Maar het lijkt me enig als we daar zitten en ik kom in beeld, dat ze in verwarring raakt en dan heel hard ’Oh Opa!’ roept, dat zou toch enig zijn.”

Eerder werd al bekend dat Robert ten Brink Bram van der Vlugt opvolgt als Sinterklaas. De vorig jaar overleden acteur speelde die rol in de Sinterklaasfilms die in 2019 en 2020 verschenen. Ten Brink is wel van plan zijn eigen draai aan de rol te geven. „Ik moet Bram niet na willen doen, dat lukt niemand.

In De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje willen boeven Mammie en Stan als ze uit de gevangenis komen wraak nemen op Sinterklaas. Ze gaan naar Spanje om ervoor te zorgen dat de goedheiligman en zijn pieten niet naar Nederland kunnen komen.

De film is vanaf 6 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien.