Lex Noteboom in race voor ’internet-Oscar’

Webby’s worden in de volksmond wel de Oscars van het internet genoemd. De prijs wordt sinds 1996 uitgereikt in inmiddels dertig categorieën, waarna een select gezelschap van ruim vijfhonderd juryleden de genomineerden en winnaars aanwijst, die dit jaar op 19 mei bekend gemaakt worden.

Digitale uitreiking

Niet tijdens een glamoureuze awardshow dit keer, tot Notebooms spijt. ,,Vanwege de coronacrisis zal er een digitale uitreiking zijn helaas.” Dat hij meedingt naar deze prijzen noemt hij ongelooflijk. ,,Je moet je zelf opgeven, maar in het verleden waren het vooral Amerikaanse producties die wonnen van de grote, bekende studio’s. Genomineerd zijn vond ik al een overwinning op zich, al moet ik inmiddels toegeven ook best te willen winnen.”

Noteboom en zijn fictieve podcast The deca tapes heeft daartoe twee kansen. ,,Er is zowel een jury- als een publieksprijs en ik heb mijn hoop vooral gevestigd op de eerste. Puur omdat ik nooit zo veel stemmen kan versieren als mijn concurrenten, zoals Disney en The New Yorker en Blackout, waar de bekende acteur Rami Malek in meespeelt”

Underdog

Helemaal kansloos acht hij zichzelf niet. ,,Het voelt alsof ik in de underdogpositie zit, omdat ik echt geprobeerd heb een andere, experimentelere show te maken. Ik noem het wel eens Netflix voor de oren. In wezen is The deca tapes een ouderwets hoorspel met een plot, acteurs, muziek, geluid. Alles behalve beeld. Het gaat over tien mensen die opgesloten zitten in een mysterieus complex en allemaal eigen instructies en taken krijgen en daarover vertellen, in monologen. Iedere aflevering heeft dus een ander perspectief en de spanning neemt toe zodra een van hen zich afvraagt wat ze in dat gebouw doen, waarom ze daar blijven? Het is een modern verhaal in een vorm die teruggrijpt op The war of the worlds uit 1938” licht hij toe.

Volledige vrijheid

Voor Noteboom hangt veel af van het succes van zijn podcasts. ,,Ik werkte als merkstrateeg bij een reclamebureau, maar miste het creëren vanuit volledige vrijheid. Die baan heb ik opgezegd om me hier volledig aan te kunnen overgeven. Dat was verre van een zakelijk idee, maar ik was daardoor wél extra gemotiveerd”, merkt de Amsterdammer op, die saillant genoeg op het punt staat voor het eerst vader te worden. ,,Podcasts zijn gratis, maar ik wil onderzoeken of er toch een verdienmodel van te maken is. Zo heb ik onlangs een contract getekend bij de uitgevering AW Bruma, waar ik een podcast en thriller in elkaar ga haken. En zo af en toe krijg ik een telefoontje uit Amerika, wie de tv-rechten heeft van The deca tapes. Als dat ooit tot iets concreets leidt dan zal dat ook inkomsten genereren die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat ik me alleen nog hiermee kan bezighouden.”

Amerikaans

Het winnen van een of zelfs twee Webby’s op 19 mei zou helpen, meent hij: ,,Dat zou best voor een behoorlijke boost zorgen. Maar ik hoop er ook voor te kunnen zorgen dat de fictieve podcast op zich hier wat bekender wordt. Zestig procent van mijn luisteraars is Amerikaans, want de VS is een stuk verder op het gebied van ‘bingeable’ audio.” Lachend: ,,Men heeft The deca tapes wel eens een hobby genoemd, een excuus om lekker thuis te zitten. Maar hier is ontzettend hard aan gewerkt hoor. Ik neem dit serieus.”